Вестник Кавказа

Сборная Грузии по футболу хочет сыграть с Арменией на арене "Динамо"

сборная Грузии по футболу
© Фото: страница мэра Тбилиси Кахи Каладзе в социальных сетях
В Грузии рассчитывают, что мартовская встреча Лиги наций со сборной Армении состоится на стадионе "Динамо". Ранее она не могла принимать матчи турнира из-за обновления первого яруса.

Федерация футбола Грузии заинтересована в проведении матча плей-офф Лиги наций с командой Армении на "Динамо Арене" в Тбилиси. Об этом рассказал 11 декабря президент ФФГ.

"Да, я могу подтвердить, что мы хотим провести матч плей-офф Лиги наций против Армении на "Динамо Арене", и мы проинформировали об этом УЕФА, но пока это только наше желание"

– Леван Кобиашвили

Он подчеркнул, что проблемы, возникшие со стадионом, предстоит решать его владельцу.

"Эти проблемы должен решить владелец стадиона, и я надеюсь, что так и будет, мы все в этом заинтересованы"

– президент ФФГ

Напомним, встреча сборных Грузии и Армении за сохранение места в дивизионе В Лиги Наций состоится в марте следующего года.

В августе руководство стадиона "Динамо" уведомило федерацию, что не может принять предстоящие матчи Лиги наций в связи с обновлением первого яруса, который не соответствует требованиям безопасности УЕФА.

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