В плей-офф Лиги наций встретятся Армения и Грузия

Армянская и грузинская футбольные сборные поспорят друг с другом за то, кто из них выступит дивизионе B следующего розыгрыша Лиги наций. Матчи пройдут в марте.

Сборные Армении и Грузии по футболу сыграют в плей-офф Лиги наций. Это стало известно в результате жеребьевки, прошедшей 22 ноября в Ньоне.

Армянская и грузинская национальные команды встретятся друг с другом в стыковых матчах между лигами B и C, которые состоятся 20 и 23 марта. Первая их встреча пройдет в Ереване, а ответная – в Тбилиси.

Кроме того, на данной стадии сыграют Косово – Исландия, Болгария – Ирландия и Словакия – Словения.

В стыковых матчах между лигами A и B встретятся Украина – Бельгия, Австрия – Сербия, Турция – Венгрия и Греция – Шотландия.

В стыковых матчах между лигами C и D пройдут матчи Мальта – Люксембург и Гибралтар – Латвия.