Экспорт вина из Грузии упал на треть

Поставки за границу грузинского вина значительно сократились в январе, сообщает "Сакстат". В первую очередь падение связано со значительным сокращением экспорта в Россию.

Грузинское вино ухудшило показатели по экспорту в первом месяце 2025 года, рассказали в Национальной службе статистики Грузии.

За январь на экспорт отправилось порядка 4,2 млн л вина – это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Снизилась, соответственно, и выручка от поставок за границу: она составила всего $12,9 млн, упав почти на 34,5%.

Из статистики следует, что такой серьезный провал связан прежде всего с уменьшением поставок в Россию: их объем уменьшился почти на 48% относительно января прошлого года. Однако стоит отметить, что в первом месяце 2024 года винный экспорт в Россию вышел на пик и достиг рекордных отметок.

В то же время, Россия даже сейчас с огромным отрывом занимает первое место по поставкам грузинского вина: ее доля составляет почти 54%, или 2,5 млн л. Второе место занимает Китай с 388 тыс л, далее следует Польша – 311 тыс л.