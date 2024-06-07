Грузинское вино не обрело популярности в Китае

Жители Китая предпочитают алкогольные напитки, произведенные в России. При этом грузинское вино не популярно среди китайцев, а его экспорт существенно сократился.

Стало известно, какой алкоголь жители китайского города Шеньчжень не покупают при посещении отдела спиртных напитков в русском магазине Russian Products Fair.

Как рассказали в издании "Аргументы и факты", китайцы "со свистом" и "на ура" скупают российские игристое вино, водку из различных сортов и пиво, которые стоят в два раза дороже.

При этом газета пишет, что жителей КНР в меньшей степени интересует коньяк из России. Помимо этого, сообщается, что не обрело популярности среди китайцев грузинское вино.

Говоря об отсутствии интереса к грузинским алкогольным напиткам, сотрудники магазина назвали завоз вин из этой страны ошибкой, так как у прилавков с "киндзмараули" никого нет.

Работники заведения также сказали, что жители Китая не знают, где расположена Грузия, и в чем ценность их вина. При этом, по их мнению, ситуацию могла бы изменить реклама.

Стоит добавить, что с января по май 2023 года Грузия экспортировала в Китай вина всего на $5 млн. За этот же период 2024 года поставки заметно упали – на 42%.