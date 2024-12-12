Грузия будет продвигать свое вино в восьми странах

Власти Грузии выделили средства на продвижение грузинского вина на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии.

В скором времени грузинское вино начнут рекламировать на рынках еще восьми стран мира – власти Грузии выделили 17,4 млн лари ($6,35 млн) на маркетинговую деятельность в этих целях в 2025 году, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

"Бюджет программы продвижения грузинского вина на 2025 год определен в размере 17,4 млн лари, что на 1,4 млн лари больше аналогичного бюджета прошлого года"

- Агентство

Это – один из главных приоритетов грузинского правительства, поскольку вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта, говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в наступившем 2025 году грузинское вино появится на прилавках магазинов на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии, в этих странах пройдут различные маркетинговые мероприятия, в которых примут участие грузинские производители. Также вино из Грузии будет представлено на всех крупных международных выставках.

Напомним, Россия за 11 месяцев этого года приобрела у Грузии вина на $176 млн. Закупки стали рекордными, прибавив с прошлого года 12%. Вторым покупателем вина у Грузии сейчас является Польша, куда было отправлено вина на $15,2 млн, следует из данных таможни Грузии.