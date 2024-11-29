Вестник Кавказа

Российские закупки вина в Грузии вышли на рекорд

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Россия за 11 месяцев этого года приобрела у Грузии вина на $176 млн. Закупки стали рекордными, прибавив с прошлого года 12%.

В 2024 году Россия нарастила закупки вина в Грузии, доведя импорт до рекордного уровня.

В январе-ноябре в РФ было ввезено грузинского вина на $176 млн, это на 12% больше прошлогодних данных - установлен новый рекорд.

Активнее всего грузинское вино приобретает Россия - в 2024 году это 67% экспорта. Вторым покупателем вина у Грузии сейчас является Польша, куда было отправлено вина на $15,2 млн, следует из данных таможни Грузии, передает РИА Новости.

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