Российские закупки вина в Грузии вышли на рекорд

Россия за 11 месяцев этого года приобрела у Грузии вина на $176 млн. Закупки стали рекордными, прибавив с прошлого года 12%.

В 2024 году Россия нарастила закупки вина в Грузии, доведя импорт до рекордного уровня.

В январе-ноябре в РФ было ввезено грузинского вина на $176 млн, это на 12% больше прошлогодних данных - установлен новый рекорд.

Активнее всего грузинское вино приобретает Россия - в 2024 году это 67% экспорта. Вторым покупателем вина у Грузии сейчас является Польша, куда было отправлено вина на $15,2 млн, следует из данных таможни Грузии, передает РИА Новости.