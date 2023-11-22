Что нужно знать о Кахетии: лучшие винодельни, монастыри и крепости

Кахетия - одно из самых популярных мест у туристов в Грузии. Расскажем, что нужно знать перед посещением главного винодельческого региона Грузии, где находится Кахетия и чем она известна, когда лучше ехать, чем заняться в регионе и что посмотреть, а также как составить маршрут, охватывающий самые очаровательные города и села Кахетии.

В Кахетии помимо бесчисленных виноградников и виноделен есть множество монастырей, церквей, музеев и других красивых мест. Именно в Кахети можно оценить всю широту винодельческой промышленности Грузии.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Кахетия и чем известен этот регион?

Кахетия - это крупнейший по площади регион Грузии, охватывающий восток страны. Судя по археологическим находкам, виноделием в Кахетии начали заниматься еще в VI тысячелетии до н.э. В этом регионе можно посетить дегустации, организуемые как небольшими семейными предприятиями, так и крупными заводами. Помимо виноградников Кахетия известна средневековыми монастырями и церквями, многие из которых датируются V-VI веками. Виноделие неразрывно связано с историей и национальной культурой этой страны.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Кахетии на ночлег?

Сигнахи и Телави - это самые подходящие города для того, чтобы начать путешествие по Кахетии. При этом в Телави больше отелей, гостиниц и кафе, а так как это центр региона, то лучше и транспортное сообщение. У Телави удобнее и расположение для осмотра достопримечательностей в окрестностях, поскольку Сигнахи стоит на вершине холма, а окруженный виноградниками Телави на равнине.

Когда посетить Кахетию?

Лучшее время для посещения Кахети - это осенние месяцы с сентября по октябрь, когда сбор винограда в самом разгаре. Особенного упоминания заслуживает осенний праздник сбора урожая Ртвели. Это прекрасный период для того, чтобы не только посетить несколько винных дегустаций, но и поучаствовать в сборе ягод и вечернем застолье. А вот летом в Кахети довольно жарко, к тому же многолюдно. Весна в Кахетии тоже прекрасна, особенно поздняя, когда цветут персики и другие фруктовые деревья. Зимой (за исключением новогодних праздников) в Кахетию туристы приезжают редко, поэтому в это время не все винодельни и кафе работают.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как передвигаться по Кахетии?

Поскольку Кахетия - это очень большой регион, а большинство туристических достопримечательностей разбросаны по разным его уголкам, передвижение только лишь на общественном транспорте будет непростой задачей, хотя маршрутки и есть. Если времени мало и хочется посмотреть только самое главное, можно поехать в Кахетию с туристической группой. Некоторые самостоятельные туристы приезжают в Кахетию тоже только на 1 день, осматривая Сигнахи или Телави, но лучше поехать на выходные и посмотреть оба города. В трехдневный маршрут стоит уместить Сигнахи и Бодбийский монастырь (1 день), винодельни и монастыри Алазанской долины (2 день, можно успеть посетить 4-5 монастыря/церкви и 2-3 винодельни), а также винодельни и монастыри на северо-западе и Телави (3 день).

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Кахетии?

Попробовать хлеб шоти в Бадиаури. Путь из Тбилиси в Кахетию проходит через село Бадиаури, известное способом приготовления грузинского хлеба шоти саблевидной формы. В Бадиаури есть много пекарен, в том числе вдоль главной дороги. Грузины издавна пекут хлеб в традиционных печах тонэ в виде колодца.

Переночевать на винодельне. Многие винодельни в Кахетии предлагают гостям размещение, а на территории некоторых исторических поместий, включая Вазисубани и Цинандали, даже есть 5-звездочные отели.

Исследовать "город любви". Сигнахи - это главный туристический город Кахетии, его называют "городом любви". Здесь обязательно стоит посетить многочисленные смотровые площадки крепостной стены города, при желании зайти в музеи и кафе. Крепостные стены Сигнахи, построенные в 1762 году, тянутся 4 км, на них расположено около 28 башен. Самые красивые виды на Алазанскую долину открываются как раз со стен города. В самом высоком месте города стоит церковь Святого Стефана, вход в нее стоит 1 лари. Национальный музей Сигнахи был основан в 1947 году, там хранится коллекция картин художника Нико Пиросмани, родившегося в соседнем селе Мирзаани. Музей открыт с 10:00 до 18:00 каждый день кроме понедельника, билет стоит 20 лари.

Посетить Бодбийский женский монастырь. Одна из самых знаковых достопримечательностей Кахетии - это женский монастырь Святой Нино в Бодбе. Этот православный монастырь, построенный в IX веке, расположен всего в 2 км от Сигнахи. В монастыре хранятся мощи Святой Нины, жившей в IV веке. Монастырский комплекс состоит из базилики IX века с фресками, колокольни и недавно построенного собора. Монастырь открыт с 10:00 до 18:30 каждый день.

Заехать в Гурджаани. Гурджаани - это небольшой город в 40 минутах от Сигнахи. Здесь находится крупнейший винный завод Грузии. Сюда едут в основном ради монастыря Квелацминда, построенного в VIII- IX веках, поскольку это единственный в Грузии храм с двумя куполами. К монастырю от города добираются по лесной тропе.

Увидеть крепость Греми. В XVI и XVII веках город Греми был столицей Кахетинского царства. Когда-то Греми был процветающим торговым городом Шелкового пути, но от него сохранились лишь Церковь Архангелов и дворец с колокольней. Музей и колокольня открыты ежедневно с 10:00 до 17:00, вход стоит 10 лари.

Посетить Телави. Посещение Кахетии будет неполным без Телави - столицы региона, история которого восходит к бронзовому веку. Главная достопримечательность города - это крепость Батонис-цихе XVII века. Исторический музей Телави открыт с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье, билет стоит 5 лари.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть около Сигнахи и Телави?

Около города Сагареджо стоит посмотреть руины собора Ниноцминда VI века с фресками. А за поворотом от Сигнахи расположено село Нукриани, которое называют маленьким грузинским провансом из-за лавандовых полей. Недалеко от Кварели находится Некресский монастырь, построенный в IV веке. На гору, где он стоит, добираются на маршрутке за 3 лари с человека, а на посещение монастырского комплекса дается полчаса.

Около Телави находится несколько очень важных монастырей:

Монастырь Алаверди, построенный в XI веке, был самым высоким храмом ​​Грузии, пока в Тбилиси не возвели собор Святой Троицы. Территория монастыря открыта с 8 утра до 6 вечера ежедневно, вход бесплатный.

Икалтойский монастырь сохранился с VI века, что делает его одним из старейших монастырей Кахетии. Кроме церквей здесь есть руины академии, где в XII веке учился Шота Руставели. Монастырь открыт с 8 утра ежедневно, вход бесплатный.

Дзвели Шуамта и Ахали Шуамта (открыты для посетителей с 9 утра, вход бесплатный).

Дом и поместье грузинского поэта и аристократа Александра Чавчавадзе - это еще одно обязательное место для посещения недалеко от Телави в селе Цинандали. Комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, посещение дома-музея Чавчавадзе и энотеки стоит 10 лари.

В селе Ахалсопели стоит увидеть церковь Богоматери VI века. А на обратном пути после пересечения Гомборского перевала можно посмотреть на руины древней крепости Уджарма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как посетить винную дегустацию в Кахетии?

Такие крупные винные заводы как Киндзмараули или Шуми могут принимать посетителей без предварительной записи. Обычно экскурсия по объектам и дегустация 3-4 видов вин стоит 30-50 лари. Но небольшие семейные винодельни принимают посетителей реже, их следует предупредить как минимум за 1-2 дня до планируемого посещения. Обычно это можно по телефону, в мессенджере или даже на сайте. Такие винодельни могут открываться ближе к полудню по сравнению с винными заводами, которые работают с 9-10 утра.

Винодельня Хареба, расположенная в Кварели, остается одним из крупнейших туристических погребов в Кахети. Винный погреб здесь находится не под землей, а высечен в скале. Общая длина его тоннелей составляет 7,7 км. Температура там сохраняется на уровне 12-14°C круглый год. Бронирование для посещения не требуется, а стоимость экскурсии и дегустации начинается примерно от 20 лари.

Киндзмараули - это еще один крупный винный завод в Кварели, основанный в 1533 году. Погреб открыт с 9:00 до 18:00 ежедневно, а цена на дегустации начинаются от 20 лари с человека.

В винодельне Giuaani у села Манави цена туров и дегустаций начинается от 35 лари с человека.

Винный погреб Cradle of Wine Marani, расположенный в центре Сигнахи, предлагает винные дегустации с закусками за примерно 40 лари. Дегустации обычно проводятся в 13:00, 15:00 и 17:00, но нужно бронировать. Кроме экскурсии по погребу можно организовать полноценный грузинский обед или ужин.

Винный погреб Нумиси в Велисцихе предлагает не только дегустации и обеды, но и экскурсии по музею, где есть древний винный пресс, коллекция квеври и кувшинов, винодельческое оборудование, зернохранилище и печи для хлеба.

Исторические поместья Чавчавадзе XIX века Шато Зегаани и Вазисубани предоставляют экскурсии и дегустации по предварительному запросу.

Расположенный в Шилде винный погреб Friends’ относится к поместью Нелкариси, здесь также есть дегустации.

Экскурсии и дегустации на винодельне Шуми начинаются примерно от 35 лари. Там есть небольшой дом-музей и коллекция старинных квеври.