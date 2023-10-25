Как добраться в главный винодельческий регион Грузии из Тбилиси

Кахетия, и в том числе Алазанская долина - главный винодельческий регион Грузии, который стоит посетить даже при полном равнодушии к вину. Расскажем, как добраться из Тбилиси в Телави и Сигнахи на личном и общественном транспорте.

Это крупнейший по площади грузинский регион: помимо виноделен, здесь можно посетить множество крепостей, церквей, парков, симпатичных деревень и даже пещерные монастыри. Самые лучшие отправные точки для изучения этого региона - это самый романтичный город восточной Грузии Сигнахи и региональный центр Телави.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Зачем ехать в Кахетию?

Кахетинский регион очень разнообразен: от полупустынных равнин и радужных холмов у грузинско-азербайджанской границы на юге до отдаленных горных перевалов национального парка Тушети на севере страны. Между этими местами находится Алазанская долина, пересекающая Кахетию с севера на юг. Ее плодородные почвы и микроклимат идеально подходят для выращивания различных сортов винограда. Поэтому большая часть виноделов Грузии базируются в Кахетии. Двери их винных погребов открыты для посетителей круглый год для дегустаций и экскурсий.

Особенно туристы облюбовали город Сигнахи, центр одноименного муниципалитета. Основная популярность обрушилась на Сигнахи с подачи экс-президента Михаила Саакашвили, который назвал его "городом любви". Сигнахи привлекает не только туристов, но и местные пары, превратившись в негласную свадебную столицу Грузии. А рядом с Сигнахи находится основанный в IX веке Бодбийский монастырь, где покоятся мощи святой Нино, христианской просветительницы Грузии, около которого есть смотровая площадка с потрясающими видами на Алазанскую долину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Кахетию из Тбилиси на автомобиле?

Есть две дороги, по которым водители могут добраться до Сигнахи и Телави из Тбилиси: по Кахетинскому шоссе и через Гомборский перевал. Кроме общественного транспорта в Сигнахи и Телави из Тбилиси можно доехать с туристической группой или трансфером (например GoTrip).

Кахетинское двухполосное шоссе - это одна из лучших дорог в стране. По нему следуют большинство маршруток до Сигнахи. Время в пути на автомобиле в среднем 1,5-2 часа, на общественном транспорте чуть больше. По большей части дорога прямая и ровная, с небольшим количеством поворотов и подъемов. На последнем участке по дороге к Сигнахи (около получаса езды) дорога чуть похуже, но асфальт есть.

Второй способ доехать до Сигнахи из Тбилиси - через Гомборский перевал. Эта дорога проходит через гору Гомбори и поэтому имеет больше поворотов, но асфальт в хорошем состоянии. Многие туристы, путешествующие самостоятельно, предпочитают дорогу через Гомборский перевал, так как с него открывается потрясающий вид на горы и лес. К тому же, если ехать по этой дороге в Телави, то будет быстрее, чем по Кахетинскому шоссе: примерно 2 часа, а не 3. Таксисты также обычно выбирают Гомборский перевал.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси в Сигнахи самостоятельно?

Маршрутки и такси идут в Сигнахи обычно с автовокзалов Исани и Самгори, расположенных в южной части города у одноименных станций метро.

Обычная стоимость такси от тбилисского Исани до Сигнахи составляет 15-20 лари на человека, если разделить поездку с достаточным количеством людей, или 60-80 лари за всю машину. Также иногда стоят 7-местные минивэны, стоимость проезда в которых составляет 20 лари с человека. Маршрут из Тбилиси в Сигнахи довольно популярен, особенно в утренние часы, поэтому компания обычно находится. Время в пути на такси примерно 1,5-2 часа.

Маршрутки в Кахетию идут с автостанции Навтлуги, которая находится рядом со станцией метро "Самгори". Но некоторые маршрутки идут и от Исани. Отсюда можно уехать как в Сигнахи, так и в Телави. До Сигнахи из Тбилиси обычно идет 6 маршруток в день, обычно это 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00, но расписание может меняться от сезона к сезону. Водитель обычно дожидается, пока салон не заполнится, поэтому лучше приходить пораньше, чтобы успеть занять место. Билеты на маршрутку до Сигнахи стоят около 10 лари, их можно купить у водителя или в кассе. Время в пути примерно 2-2,5 часа. В Сигнахи пассажиров высаживают на автобусной остановке напротив здания районного суда или в верхней части парка.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси в Телави самостоятельно?

Чтобы добраться в Телави из Тбилиси, нужно взять такси из Исани за 20 лари на человека или сесть на маршрутку на автостанции Навтлуги или автовокзале Ортачала. Билет на маршрутку до Телави стоит 12-15 лари, его следует приобрести в кассе перед посадкой. Сейчас первая маршрутка уходит в 8:19, а последняя - в 18:19, обычно в день 13 рейсов (расписание можно уточнить на сайте. Время в пути на маршрутке - около 3 часов, на такси ехать примерно 2 часа.

Как добраться из Сигнахи в Телави?

Из Сигнахи в Телави обычно ходит только одна маршрутка, примерно в 9:30 каждый день, кроме воскресенья. Стоимость проезда около 10 лари на человека, а поскольку она используется местными жителями, остановок по пути очень много, поэтому поездка на расстояние 70 км занимает более 2 часов. Либо можно добраться с пересадкой: сесть на маршрутку, идущую из Сигнахи в Тбилиси и выйти в Чалаубани. Стоит спросить у водителя, где ловить маршрутку, идущую в Телави. Проезд будет стоить около 12 лари. Гораздо быстрее и проще доехать из Сигнаги до Телави на такси, поездка займет полтора часа и будет стоить около 70-85 лари.

Как добраться из Телави в Сигнахи?

Маршрутка, следующая в Телави, возвращается в Сигнахи примерно в 15.15. Также с пересадкой можно доехать через Цнори, проезд туда стоит около 7 лари. От Цнори до Сигнахи проезд стоит 3 лари. В целом на поездку из Телави в Сигнахи на маршрутке уйдет 3 часа. На такси из Телави до Сигнахи будет добраться несколько дешевле, так как там больше таксисов ( 50-70 лари). Время в пути остается неизменным - примерно полтора часа.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Сигнахи в Тбилиси?

Маршрутки, следующие в обратном направлении, отходят от автовокзала Сигнахи примерно каждые 2 часа с 7:00 до 18:00. В Тбилиси маршрутки останавливаются либо у Самгори, либо у Исани. Такси из Сигнахи в Тбилиси лучше заказывать заранее, но можно и поймать на главной площади или у парка.

Как добраться из Телави в Тбилиси?

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Маршрутки из Телави в Тбилиси ходят гораздо чаще: как минимум каждый час с 9:00 до 21:00 с нового автовокзала. Проезд стоит 12 лари, поездка занимает 2-3 часа в зависимости от пробок. Маршрутки идут либо на автовокзала Ортачала, либо до станции метро Самгори. Если разделить с кем-нибудь такси, то проезд до Тбилиси стоит 20 лари с человека. Такси также отправляются с нового автовокзала Телави.

Где остановиться в Кахетии?

Если ехать в Кахетию более чем на один день, лучше выбирать для ночлега Сигнахи или Телави, однако можно остановиться и в каком-нибудь винодельческом поместье поближе к природе, например в селе Цинандали. И Телави и Сигнахи имеют свои достоинства. Как город Сигнахи более очарователен, но до некоторых виноделен и церквей удобнее добраться из Телави, к тому же он больше и его транспортные возможности шире. Возвращаться в Тбилиси легче из Телави, поэтому удобнее будет сначала ехать в Сигнахи, а затем в Телави.

Куда поехать в Кахетии после Сигнахи и Телави?

Национальный парк Тушети

Тушети - это один из самых отдаленных высокогорных регионов Грузии, на его территории располагается национальный парк. С Кахетией этот регион соединен только одной дорогой, которая обычно открыта с июня до примерно середины октября. В главный населенный пункт Тушетии Омало отправляются с автовокзала Телави. Есть Квело Омало и Земо Омало. Желающим доехать самостоятельно, нужно знать, что поездка по силам только опытным водителям, заведомо знающим дорогу через перевал Абано и имеющим подходящее транспортное средство.

Монастырь Давид-Гареджа

Пещерный монастырь Давид-Гареджа расположен к юго-западу от Сигнахи на границе с Азербайджаном. Дорога до монастырского комплекса из Сигнахи занимает почти столько же времени, сколько и поездка из Тбилиси, поэтому в целом можно оставить это направление для однодневной поездки из Тбилиси. Между Сигнахи (как и Телави) и Давид-Гареджа нет прямого общественного транспорта, поэтому все равно придется ехать на такси или трансфере. На маршрутке можно добраться только до Сагареджо, откуда придется ловить либо такси, либо попутку.

Заказник Лагодехи

Национальный заповедник Лагодехи граничит с Дагестаном и Азербайджаном. Туристам посещать можно только заказник и это отличное место для пеших прогулок. Один из самых популярных маршрутов - это тропа к озеру Черных скал, расположенному на границе с Россией. Между автовокзалом Телави и городом Лагодехи, недалеко от которого начинается заповедник, ежедневно ходят маршрутки. Города разделяют 80 км, поездка занимает около 2 часов, проезд стоит около 10 лари.