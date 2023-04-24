Грузинский город любви: как встретить День святого Валентина в Сигнахи

Сигнахи – один из самым фотогеничных городов восточной Грузии. К тому же он служит воротами в главный винодельческий регион страны - Кахетию. Расскажем, где находится Сигнахи, почему это город любви и что здесь посмотреть, когда лучше ехать, а также что нужно для того, чтобы пожениться в Сигнахи.

Один из вариантов того, как в Грузии можно провести День святого Валентина, - поездка в Сигнахи, который называют городом любви. Расположенный неподалеку от столицы город привлекает влюбленных не только со всей Грузии, но и из других стран, некоторые даже выбирают местный ЗАГС для заключения брака.

В Кахетию лучше всего ехать сразу на три дня, но если времени на такое путешествие пока нет, то однодневная поездка в Сигнахи из Тбилиси даже на общественном транспорте - это вполне осуществимый план.

Где находится Сигнахи?

Небольшой, но очень фотогеничный городок лежит в восточной части Грузии, а именно в Кахетии. При этом Сигнахи служит центральным городом Сигнахского муниципалитета. Благодаря тому, что Сигнахи расположен на склоне горы, отсюда открывается впечатляющий вид на Алазанскую долину, протянувшуюся вдоль южных отрогов Большого Кавказского хребта. От Тбилиси Сигнахи отделяет почти 2 часа на автомобильном транспорте, расстояние между городами - около 100 км.

Почему Сигнахи - это город Любви?

Сигнахи стали называть городом влюбленных в основном по инициативе экс-президента страны Михаила Саакашвили, который лет 20 назад решил сделать из довольно древнего грузинского города новый туристический магнит. Усилия не прошли понапрасну, была проведена обширная реконструкция, в результате которой город стал выглядеть по-европейски открыточно.

Но выбор пал на Сигнахи не просто так, с этим городом действительно связана легенда о любви. В соседнем селе Мирзаани родился один из самых известных грузинских художников Нико Пиросмани. О безответной любви к французской актрисе художника-примитивиста написана песня “Миллион роз”.

Как пожениться в Сигнахи?

Популярность города среди влюбленных пар, желающих здесь пожениться, побудила администрацию города сделать ЗАГС круглосуточно. Но в последний год оформить отношения здесь ночью и за 15 минут, как раньше, уже не получится. Теперь у ЗАГСа снова есть расписание, а предупредить работников нужно минимум за 2 часа, но лучше узнать о свободных местах заранее. Кстати, здесь могут поженить не только жители Грузии, но и иностранцы. Необходим лишь загранпаспорт и два свидетеля. Если брак повторный, необходимо перевести на грузинский свидетельство о разводе. За отдельную плату можно устроить торжественную церемонию или же просто расписаться. Чтобы брак считался действительным в родной стране, нужно будет получить в грузинском доме юстиции международный сертификат и после возвращения сделать нотариально заверенный перевод документа.

Когда ехать в Сигнахи?

Хотя в силу мягких погодных условий отмечать День всех влюбленных в Сигнахи будет довольно комфортно, самое атмосферное время для посещения Кахетии - это весенние и осенние месяцы. Осенью поездку можно совместить с праздником сбора урожая (примерно конец сентября-начало октября) и посещением виноделен, а весной - насладиться буйным цветением. Летом здесь жарковато и много туристов, так что любителям прохлады и уединения стоит рассмотреть для путешествия как раз зимний сезон. За исключением новогодних каникул число туристов зимой в Сигнахи не так велико, как в другие месяцы.

Что посмотреть в Сигнахи?

Уже просто прогуляться по очаровательным мощеным улочкам старого города Сигнахи с архитектурой XVIII века будет достаточным удовольствием, но здесь есть и другие достопримечательности.

Старый город окружен оборонительной стеной с башнями и прогулку по ним в свой маршрут нужно включить в первую очередь. Строительство крепости с четырехкилометровой стеной началось во второй половине XVIII века во время правления Ираклия II, чтобы защитить город от нападений. Крепость стратегически расположена на вершине холма, сохранились почти 30 сторожевых башен и несколько ворот.

В центре города есть большой парк с мемориалом воинам Второй мировой войны.

Бодбийский женский монастырь находится в 20 минутах пешком от Сигнахи. Монастырь открыт ежедневно с 10:00 до 18:30, рядом есть источник Святой Нино, мощи которой хранятся в монастыре.

Небольшая церковь Святого Стефана расположена на вершине холма с видом на Сигнахи, это самая высокая точка города. За вход требуют 1 лари.

Церковь Святого Геворга была построена в XVII веке как армянский храм, но позже был передан грузинской церкви.

Самые красивые виды открываются также с террасы за Национальным музеем Сигнахи; с улицы Лолашвили, дороги, ведущей к Бодбийскому монастырю, и башни, примыкающей к церкви Св. Стефана.

Кроме прогулок свидание дополнит обед в ресторане грузинской кухни с дегустацией вина, выдержанного в квеври - этот древний винодельческий метод был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В качестве сувенира с собой можно увезти вязаные изделия, которые ценятся и в других уголках Грузии. На лошадях можно покататься, например, в 10 минутах езды от Сигнахи на ранчо Lost Ridge.