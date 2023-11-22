Праздник сбора винограда в Грузии 2024: как поучаствовать в Ртвели?

Праздник сбора урожая винограда, который называется Ртвели, отмечается в Грузии каждый год в сентябре и октябре. Расскажем, что такое Ртвели, чего ожидать от этого праздника, когда он будет в 2024 году, как и на каких винодельнях Грузии можно принять участие в сборе винограда.

Если получится посетить Грузию в один из осенних месяцев, стоит отправиться в Кахетию, чтобы увидеть своими глазами метод виноделия с использованием квеври, названный ЮНЕСКО одним из шедевров нематериального культурного наследия человечества. Однако не все виноградники открыты для посетителей, чаще всего посещение нужно запланировать заранее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Ртвели в 2024 году?

В 2024 году в некоторых частях Кахетии сбор урожая винограда начался уже в последние выходные августа, но большинство виноградников начали собирать виноград с 1 сентября. Некоторые винодельни, в том числе не завязанные на туризме, собирают весь урожай за несколько дней, другие растягивают процесс на недели. В Кахетии сбор урожая продолжится в течение всего сентября и, возможно, в первые недели октября. Другие винодельческие регионы, например Картли и Имерети, обычно начинают собирать урожай позже, между серединой сентября и серединой октября. Некоторые регионы около черноморского побережья, включая Гурию, могут закончить сбор даже в ноябре.

Винодельни работают по своим собственным графикам, которые зависят от погодных условий, географического расположения, видов выращиваемого винограда, содержания сахара в винограде и других факторов. Кроме того, из-за того, что Ртвели - это кульминация местного винного туризма, велика вероятность, что сбор винограда в Грузии можно будет застать в течение всех осенних месяцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что происходит во время Ртвели?

Хотя сбор винограда включает в себя довольно тяжелую и монотонную работу, это также время праздника. По вечерам происходят застолья с тостами, музыкой, танцами и пением.

Сбор винограда. Производится вручную, ягоды обычно собирают в ведра или ящики;

Дробление. Либо механизированное прессом, либо ногами в деревянной ванне сацнахели;

Ферментация винограда. После обработки виноград помещают в глиняные сосуды квеври и закапывают в погреб. Некоторые коммерческие винодельни используют более современные методы, но традиционный грузинский способ таков;

Супра. Трудовой день завершается застольем, обычно накрывается длинный стол, обязательно покрытый скатертью;

Дегустация вина. Соблюдается традиция распивать вино прошлого сезона. Во многих местах в рамках Ртвели проводятся дегустации;

Народная музыка и танцы. Во многих заведениях даже организуют выступления, чтобы добавить атмосферы. Даже во время скромного застолья бывают песни;

Также могут быть мастер-классы по изготовлению чурчхелы и других блюд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как принять участие в Ртвели?

Есть несколько способов приобщиться к Ртвели. Можно заехать на час-другой на одну из виноделен, чтобы понаблюдать за процессом и поучаствовать в дегустации, а можно провести на винодельне день или два, чтобы поучаствовать самостоятельно. Важно отметить, что не каждая винодельня открыта для посетителей во время Ртвели. Это самое загруженное время года, и некоторые виноделы предпочитают сосредоточиться на производстве, а не на приеме гостей. Поэтому не стоит приходить на любую винодельню без приглашения. Вместо этого лучше организовать посещение винодельни, которая точно устраивает специальные мероприятия.

Куда поехать в винный тур на Ртвели из Тбилиси в 2024 году?

Турагентство Salt Buro устраивает на Ртвели четыре варианта поездок выходного дня с русскоговорящими гидами, от базового сбора+обед и мерч до более продолжительных с ужином и пикником.

Где: Кахетия и Шида-Картли;

Когда: 14, 15, 21, 29 сентября, 6 октября;

Цена: 195 лари, 260 лари, 290 лари или 350 лари, включая трансфер из Тбилиси;

Бронирование осуществляется через сайт.

Eat This! проводит гастрономические и винные туры в небольшие винодельни, как со сбором винограда, супрой и кулинарными мастер-классами, так и классические. Продолжительность тура варьируется от 6 часов до двух дней, есть групповые (до 14 человек) и индивидуальные.

Где: Кахетия, Картли и Имеретия;

Когда: с конца августа по 20 октября;

Цена: от 340 лари с человека, включая трансфер из Тбилиси, а просто винные дегустации - от 30 лари;

Бронирование осуществляется на сайте.

Weekend Travelers Georgia организует сбор винограда, дегустацию и участие в супре.

Где: Кахетия;

Когда: 21 и 28 сентября 2024 года;

Цена: 240 лари с человека, включая трансфер из Тбилиси;

Бронирование места производится на сайте.

Гостевой дом Keti’s House устраивает сбор винограда и дегустацию по выходным. Можно поучаствовать также в приготовлении хинкали и чурчхелы.

Где: село Шилда, Кварели в получасе от Телави;

Когда: каждые выходные с 13 сентября до середины октября;

Цена: 95 лари с человека (только сбор урожая).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать на Ртвели в 2024 году самостоятельно?

Отель-винодельня Schuchmann Wines Chateau известен винным спа, но во время Ртвели здесь будут собирать и дробить виноград, проводить мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы, устраивать застолье с местным вином.

Где: село Кисисхеви, Кахетия (в 15 минутах от Телави);

Когда: с 5 сентября;

Цена: 200 лари с человека.

Ресторан при винодельне Kakhetian House Vakirelebi на Ртлеви устраивает мероприятия, включающие сбор урожая, прессование винограда, изготовление чурчхелы и застолье с живой музыкой. Для групп от 7 человек включен трансфер из Тбилиси.

Где: село Вакири, Кахетия;

Когда: каждую субботу и воскресенье в течение сентября;

Цена: 250 лари с человека.

TEMI - это сообщество при винодельне, которое привлекает людей с ограниченными возможностями для работы над различными сельскохозяйственными проектами, включая виноделие. Мероприятия проводятся круглый год и доступны также для туристов. Кроме сбора и обработки урожая винограда здесь устраивают мастер-классы по изготовлению чурчхелы и хинкали (25 лари), а также винные дегустации (15 лари).

Где: село Греми, Кахетия (в получасе от Телави);

Когда: весь сентябрь;

Цена: от 20 лари с человека (1 час).

Винодельня Wine Yard N1, где производят вино Киндзмараули методом квеври. Здесь будут собирать и давить виноград, слушать народную музыку и устраивать танцевальные мастер-классы.

Где: село Ахалсопели, Кварельский муниципалитет, Кахетия (в 50 минутах от Телави);

Когда: ежедневно с 5 сентября по октябрь, с 15:00.

Семейная винодельня Berika Winery предлагает гостям присоединиться к ним для сбора урожая винограда, если доехать из Тбилиси самостоятельно, будет дешевле. Помимо сбора винограда будет дегустация вина, супра и мастер-класс по приготовлению чурчхелы.

Где: село Велисцихе, Кахетия (в 45 минутах от Телави);

Когда: весь сентябрь.

Chateau Mosmieri - это отель-винодельня с открытым бассейном и видом на горы. Весь сентябрь здесь будут собирать виноград и проводить кулинарные мастер-классы.

Где: село Кисисхеви, Кахетия (в 15 минутах от Телави);

Когда: весь сентябрь.