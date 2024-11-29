Грузия установила рекорд по экспорту вина

В 2024 году Грузия нарастила поставки вина в другие страны. Был установлен новый рекорд – на экспорт пошло 95 млн л вина.

Экспорт вина из Грузии вышел на новый уровень в 2024 году, следует из данных Национального агентства вина.

Экспорт вина принес стране $276,1 млн, на 7% больше, чем в 2023 году. Грузия поставила за год 95 млн л вина в другие страны, это на 6% больше, чем годом ранее и является новым рекордом.

В 2024 году грузинское вино поступало в 72 страны, при этом главный покупатель Россия, на нее приходится свыше 65% экспорта.