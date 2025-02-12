Школьница пострадала после падения на нее ветки дерева в Махачкале

Учащуюся гимназии в Махачкале доставили в больницу после того, как на нее упала ветка дерева. У девочки подозрение на перелом ноги.

В Махачкале 19 февраля пострадала девочка, на которую упала ветка дерева. Об этом сказано в сообщении городской мэрии.

Пострадавшей 11 лет, она учится в гимназии № 11.

"В гимназии № 11 города Махачкалы от упавшей ветки дерева пострадала 11-летняя девочка. Школьница доставлена в ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу – прим. ред. ) с подозрением на перелом ноги"

– пресс-служба мэрии

Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

Напомним, на 18-19 февраля в Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимся снегопадом.

