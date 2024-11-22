Турция и США достигли согласия по будущему Сирии – Энтони Блинкен

Госсекретарь США Блинкен встретился с лидером Турции Эрдоганом в Анкаре. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и достигли согласия по ряду вопросов, относящихся к будущему арабской республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Анкару с визитом, заявил, что Турция и США договорились по вопросу ситуации в Сирии. Как заявил Блинкен, видение сторон на будущее арабской республики в целом совпадает.

"Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии"

– Энтони Блинкен

Сообщается, что Блинкен и Эрдоган затронули необходимость соблюдения международного гуманитарного права в зоне конфликта, также было уделено внимание положению гражданского населения и важности оперативной доставки гуманитарной помощи.

Напомним, что ситуация в Сирии начала резко меняться в конце осени, когда вооруженные отряды оппозиции развили наступление на ряд крупных городов страны. Войска правительства Асада не смогли оказать достаточное сопротивление, что привело к падению Дамаска и свержению Башара Асада, который получил политическое убежище в Москве.