Вестник Кавказа

Эрдоган встретился с Блинкеном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции провел переговоры с госсекретарем США. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии.

В аэропорту Анкары состоялась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции.

На переговорах Эрдоган заявил, что Турция примет меры против всех террористических организаций, которые действуют на территории Сирии и являются источником угрозы для Турции.

Он отметил, что Турция продолжит бороться с "Рабочей партией Курдистана" и ИГИЛ (запрещена в России). Президент добавил, что Анкара никогда не допустит слабости.

Глава государства подчеркнул, что Турция всегда выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии.

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