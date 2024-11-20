Эрдоган встретился с Блинкеном

Президент Турции провел переговоры с госсекретарем США. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии.

В аэропорту Анкары состоялась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции.

На переговорах Эрдоган заявил, что Турция примет меры против всех террористических организаций, которые действуют на территории Сирии и являются источником угрозы для Турции.

Он отметил, что Турция продолжит бороться с "Рабочей партией Курдистана" и ИГИЛ (запрещена в России). Президент добавил, что Анкара никогда не допустит слабости.

Глава государства подчеркнул, что Турция всегда выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии.