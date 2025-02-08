Вестник Кавказа

ХАМАС готово освободить всех заложников единовременно

ХАМАС готово освободить всех заложников единовременно
© Фото: пресс-служба премьера Израиля
Движение ХАМАС может одномоментно отпустить всех израильских заложников. ХАМАС готово ко второму этапу сделки.

Все израильские заложники могут быть освобождены в одно время, объявили в палестинском движении ХАМАС, передает Al Jazeera.

Напомним, соглашение сторон было достигнуто в середине января и включает три этапа. В рамках первого этапа должны быть освобождены 33 заложника, на данный момент ХАМАС вернуло Израилю 19 человек.

"Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого пленные будут обменены за один раз при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа"

– заявление ХАМАС

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил против поэтапного освобождения заложников.

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