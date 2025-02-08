Вестник Кавказа

ХАМАС освободит шестерых заложников в субботу

ХАМАС освободит шестерых заложников в субботу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шесть израильских заложников выйдут на свободу в субботу. ХАМАС также передаст Израилю тела погибших узников.

ХАМАС освободит шесть израильских заложников в субботу, передали в офисе премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

Как сообщили израильские СМИ, освобождение новой группы заложников стало возможным в ходе переговоров в Каире. 

Также стало известно, что Тель-Авив получит тела четырех заложников, которые погибли в плену. 

Напомним, что на прошлой неделе ХАМАС освободили троих заложников. Среди них – россиянин Александр Труфанов. Израиль и ХАМАС продолжают переговоры о поэтапной реализации соглашения о перемирии.

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