Вестник Кавказа

В Газе не будет ХАМАС и Палестинской администрации – Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер Израиля Нетаньяху высказался о будущем Газы. По словам лидера страны, с властью ХАМАС в анклаве будет покончено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил свое видение будущего Газы. Согласно планам Тель-Авива, анклав не будет управляться структурами ХАМАС и Палестинской автономии.  

"Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАСа, ни Палестинской администрации. Я поддерживаю план президента США Трампа по созданию другой Газы"

– Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что сообщение было опубликовано офисом Нетаньяху до грядущих переговоров с ХАМАС о реализации второго этапа соглашения. 

Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС выразил готовность отказаться от управления анклавом в обмен на гарантии для некоторых членов движения. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

В Кремле прокомментировали освобождение россиянина из плена ХАМАС

В Кремле прокомментировали освобождение россиянина из плена ХАМАС

Россиянина освободили из плена ХАМАС

Россиянина освободили из плена ХАМАС

Израиль готов без применения силы решить вопрос ядерного вооружения Ирана

Израиль готов без применения силы решить вопрос ядерного вооружения Ирана

Израиль освободит почти 370 палестинских заложников в субботу

Израиль освободит почти 370 палестинских заложников в субботу

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Иран пригрозил США и Израилю грандиозным строительством ядерных объектов

Иран пригрозил США и Израилю грандиозным строительством ядерных объектов

Израиль уверен, что ХАМАС будет придерживаться соглашения по заложникам – СМИ

Израиль уверен, что ХАМАС будет придерживаться соглашения по заложникам – СМИ

Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана – СМИ

Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана – СМИ

Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель

Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы