В Газе не будет ХАМАС и Палестинской администрации – Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху высказался о будущем Газы. По словам лидера страны, с властью ХАМАС в анклаве будет покончено.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил свое видение будущего Газы. Согласно планам Тель-Авива, анклав не будет управляться структурами ХАМАС и Палестинской автономии.
"Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАСа, ни Палестинской администрации. Я поддерживаю план президента США Трампа по созданию другой Газы"
– Биньямин Нетаньяху
Отмечается, что сообщение было опубликовано офисом Нетаньяху до грядущих переговоров с ХАМАС о реализации второго этапа соглашения.
Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС выразил готовность отказаться от управления анклавом в обмен на гарантии для некоторых членов движения.