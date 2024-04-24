Крупнейший в СКФО терминал Wildberries вырастет в Северной Осетии

Власти Северной Осетии на инвестиционном совете республики рассмотрели и одобрили строительство в регионе самого крупного в СКФО терминала российского маркетплейса Wildberries.

В наступившем 2025 году в Северной Осетии начнется строительство самого большого на Северном Кавказе терминала российской торговой компании-маркетплейса Wildberries, сообщил сегодня глава региона Сергей Меняйло.

"Один из крупнейших проектов, который мы рассматриваем - огромный терминал Wildberries. Почти 12 млрд инвестиций, 8 тыс рабочих мест. На Кавказе такого нет, примерно такой же существует в Ростовской области"

- Сергей Меняйло

Терминал компании вырастет рядом с федеральной объездной трассой между Владикавказом и селением Гизель, уже начата работа по оформлению в аренду инвестору земельного участка, добавил глава региона, передает ТАСС.

В полную силу новый терминал заработает в конце июля 2029 года, он позволит принимать, хранить и распределять товары по всему Северному Кавказу.

Напомним, летом минувшего 2024 года в столице Чечни Грозном заработал крупнейший в СКФО пункт выдачи заказов компании – он был открыт в новом формате и представляет собой не только уже привычное для миллионов клиентов помещение для самовывоза заказов, но одновременно и сортировочный центр.