Вестник Кавказа

В Грозном заработал первый крупный ПВЗ Wildberries

Вьетнам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Wildberries открыл в Грозном первый ПВЗ крупного формата. Это один из крупнейших ПВЗ на Северном Кавказе.

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries продолжает активно расширять сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей стране, в том числе в регионах Северного Кавказа. Так, компания открыла первый крупноформатный пункт выдачи в Грозном.

«Пункт выдачи заказов открыт в новом формате и представляет собой не только уже привычный для миллионов клиентов помещение для самовывоза заказов, но и одновременно сортировочный центр»

– пресс-служба компании

Площадь нового ПВЗ превышает 400 «квадратов», что делает его одним из самых крупных не только в республике, но и округе в целом. Благодаря такой площади можно оборудовать удобные зоны ожидания для клиентов, организовать выставку товаров, а также предоставить дополнительные услуги. Всего в настоящее время в Чечне работает порядка 250 ПВЗ, в Грозном – их восемьдесят.

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