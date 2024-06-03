Вестник Кавказа

Хаб Wildberries даст работу 8 тысячам жителям Северной Осетии

Хаб Wildberries даст работу 8 тысячам жителям Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии появится логистический хаб Wildberries. Сумма инвестиций составит 12 млрд рублей. Договор о его строительстве был подписан на ПМЭФ-2024.

Руководитель Северной Осетии сообщил о возведении в регионе логистического хаба популярного маркетплейса Wildberries.

По словам Сергея Меняйло, на работы по строительству хаба будет выделено 12 млрд рублей. Новый масштабный объект даст работу 8 тыс жителям Северной Осетии.

Соглашение между сторонами было подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Открытие хаба запланировано предварительно на 2029 год.

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