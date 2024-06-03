Хаб Wildberries даст работу 8 тысячам жителям Северной Осетии

В Северной Осетии появится логистический хаб Wildberries. Сумма инвестиций составит 12 млрд рублей. Договор о его строительстве был подписан на ПМЭФ-2024.
Руководитель Северной Осетии сообщил о возведении в регионе логистического хаба популярного маркетплейса Wildberries.
По словам Сергея Меняйло, на работы по строительству хаба будет выделено 12 млрд рублей. Новый масштабный объект даст работу 8 тыс жителям Северной Осетии.
Соглашение между сторонами было подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Открытие хаба запланировано предварительно на 2029 год.