В Турции и Омане может начать работать Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries может прийти в Турцию и Оман. Вскоре станет известно, в каких трех странах Wildberries откроется в этом году.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о том, что компания присматривается к новым рынкам, в том числе Турции и Оману.

Весной сообщалось, что в ближайшие месяцы ритейлер назовет три страны, в которых начнет работать в этом году.

"Как и обещали, мы об этом объявим, но просим еще немного времени. Пока могу рассказать, что, например, мы уже смотрим в сторону Омана - это одна из стран-гостей ПМЭФ этого года. Рассматриваем также Турцию"

– Бакальчук

Она уточнила, что приоритетными зарубежными направлениями сегодня являются страны СНГ, Персидского залива, а также Китай.

В перспективе Wildberries может прийти и на другие континенты - Африка, Латинская Америка, заявила гендиректор компании, передает ТАСС.