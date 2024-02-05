Вестник Кавказа

В Турции и Омане может начать работать Wildberries

В Турции и Омане может начать работать Wildberries
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский маркетплейс Wildberries может прийти в Турцию и Оман. Вскоре станет известно, в каких трех странах Wildberries откроется в этом году.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о том, что компания присматривается к новым рынкам, в том числе Турции и Оману.

Весной сообщалось, что в ближайшие месяцы ритейлер назовет три страны, в которых начнет работать в этом году.

"Как и обещали, мы об этом объявим, но просим еще немного времени. Пока могу рассказать, что, например, мы уже смотрим в сторону Омана - это одна из стран-гостей ПМЭФ этого года. Рассматриваем также Турцию"

– Бакальчук

Она уточнила, что приоритетными зарубежными направлениями сегодня являются страны СНГ, Персидского залива, а также Китай.

В перспективе Wildberries может прийти и на другие континенты - Африка, Латинская Америка, заявила гендиректор компании, передает ТАСС.

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