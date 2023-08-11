Wildberries наладит работу в ОАЭ и Азербайджане

Азербайджан, Таджикистан, ОАЭ - Wildberries готовится выйти на новые рынки. На данный момент маркетплейс присутствует в РФ, Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Российский интернет-магазин Wildberries планирует расширить рынок присутствия, об этом рассказала богатейшая женщина России по данным Forbes, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По ее словам, в компании присматриваются к новым странам, в приоритете - соседи.

"Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС, мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану"

– Бакальчук

Предпринимательница добавила, что Wildberries в настоящее время в Азербайджане решаются вопросы логистики, пока пункт выдачи есть только в Баку.

Также маркетплейс может начать работать в ОАЭ и других ближневосточных странах, переговоры уже начались, сообщила Бакальчук в беседе с РИА Новости.