Логотип маркетплейса Wildberries претерпел изменения, новый шрифт более плавный. Ребрендинга компания не планирует, лого пока тестируется
На сайте Wildberries сменился логотип, название маркетплейса написано другим шрифтом и цветом.
Увидеть логотип без острых углов можно на глобальном сайте компании.
"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте"
– Wildberries
В компании уточнили, что планов по масштабному ребрендингу у платформы нет, передает РИА Новости.