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Wildberries обновил логотип

Wildberries обновил логотип
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Логотип маркетплейса Wildberries претерпел изменения, новый шрифт более плавный. Ребрендинга компания не планирует, лого пока тестируется

На сайте Wildberries сменился логотип, название маркетплейса написано другим шрифтом и цветом.

Увидеть логотип без острых углов можно на глобальном сайте компании.

"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте"

– Wildberries

В компании уточнили, что планов по масштабному ребрендингу у платформы нет, передает РИА Новости.

Wildberries столкнулся с эффектом горлышка бутылки на &quot;Верхнем Ларсе&quot;

Wildberries столкнулся с эффектом горлышка бутылки на "Верхнем Ларсе"

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