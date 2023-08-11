Опубликовано: 14:53, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Логотип маркетплейса Wildberries претерпел изменения, новый шрифт более плавный. Ребрендинга компания не планирует, лого пока тестируется

На сайте Wildberries сменился логотип, название маркетплейса написано другим шрифтом и цветом.

Увидеть логотип без острых углов можно на глобальном сайте компании.

"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте"

– Wildberries

В компании уточнили, что планов по масштабному ребрендингу у платформы нет, передает РИА Новости.