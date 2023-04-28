Опубликовано: 14:40, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Товарооборот между Россией и Арменией столкнулся с проблемами на "Верхнем Ларсе". Погранпункт не в силах пропускать большое число грузов, а к лету ситуация может ухудшиться.

КПП "Верхний Ларс" вредит товарообороту между Россией и Арменией, снижая пропускную способность, сообщила основатель крупнейшего в стране маркетплейса одежды и других товаров Wildberries Татьяна Бакальчук.

По ее словам, проблема образовалась не из-за документарных проверок на границе, а ввиду того, что "Ларс" не в состоянии пропускать большое число грузов, несмотря на увеличение дорожных полос в прошлом году.

Она добавила, что ситуация может стать критической летом, во время начала сезона сбора абрикосов в Армении.