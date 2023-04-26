На Верхнем Ларсе вводятся новые ограничения

Опубликовано: 15:16, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тоннель Девдораки будет закрыт в связи с профилактическими работами. Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой.

В Департаменте автомобильных дорог Грузии проинформировали о закрытии движения всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки 29 апреля с 00:00 до 06:00.

Уточняется, что проезд будет закрыт на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это связно с началом профилактических работ.

Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой. Движение на участке будет осуществляться под контролем патрульной полиции.