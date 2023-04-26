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На Верхнем Ларсе вводятся новые ограничения

На Верхнем Ларсе вводятся новые ограничения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тоннель Девдораки будет закрыт в связи с профилактическими работами. Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой.

В Департаменте автомобильных дорог Грузии проинформировали о закрытии движения всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки 29 апреля с 00:00 до 06:00.

Уточняется, что проезд будет закрыт на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это связно с началом профилактических работ.

Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой. Движение на участке будет осуществляться под контролем патрульной полиции.

Верхний Ларс снова закрылся для грузовиков 

Верхний Ларс снова закрылся для грузовиков 

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