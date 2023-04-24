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Верхний Ларс снова закрылся для грузовиков 

Верхний Ларс снова закрылся для грузовиков 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проезд для грузовиков невозможен через КПП «Верхний Ларс». Ограничения введены в связи с непогодой. 

Пресс-служба ГУМЧС по Северной Осетии проинформировала о том, что движение для большегрузных автомобилей было закрыто на участке Военно-Грузинской дороги. Это связано с плохой погодой.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации"

 –  сообщает пресс-служба экстренного ведомства. 

Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.

Верхний Ларс вновь открылся для всех автомобилей

Верхний Ларс вновь открылся для всех автомобилей

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