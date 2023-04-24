Верхний Ларс снова закрылся для грузовиков 

Проезд для грузовиков невозможен через КПП «Верхний Ларс». Ограничения введены в связи с непогодой.
Пресс-служба ГУМЧС по Северной Осетии проинформировала о том, что движение для большегрузных автомобилей было закрыто на участке Военно-Грузинской дороги. Это связано с плохой погодой.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации"
– сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.