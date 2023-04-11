Опубликовано: 9:45, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закрывшийся ночью участок Военно-Грузинской дороги вновь открылся для всех видов транспорта. Ограничения сняты после очистительных работ на территории Грузии.

На Военно-Грузинской дороге снова разрешили движение для автомобилей и других видов транспорта, сообщает пресс-служба департамента грузинских автомобильных дорог.

Ограничения были введены в ночь на 11 апреля на дорожном участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, однако были сняты после того, как на дороге прошли очистительные работы.

Отмечается, что машины передвигаются на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в беспрерывном режиме, а через лавинозащитные тоннели проходят на дороге Гудаури-Коби.

Стоит добавить, что проезд большегрузов и транспорта с прицепом в тоннелях проходит исключительно в одностороннем режиме.