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Верхний Ларс снова встал для грузовиков из-за непогоды

Верхний Ларс снова встал для грузовиков из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Водителям большегрузов снова придется сделать вынужденную остановку на подъезде к границе соседней Грузии - Военно-Грузинскую дорогу для них временно закрыли из-за непогоды.

Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Россию с соседней Грузией, минувшей ночью снова закрыли для большегрузов из-за непогоды в горах Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – Верхний Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 11 апреля 2023 года до особого распоряжения, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

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