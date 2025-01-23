Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, переехавшего своих дачных соседей на машине. Об этом сказано в сообщении СУ СКР России по Краснодарскому краю.
Случай произошел в сентябре предыдущего года.
Следствие установило, что в садовом товариществе в Лазаревском районе супружеская пара попросила своего 35-летнего соседа из Тольятти, находившегося на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, потише слушать музыку. Эта просьба не понравилась мужчине. Он сел в свою машину и наехал на ней на супругов, в результате чего те получили различные травмы.
Предотвратить убийство помешали другие жители садового товарищества и сотрудники правоохранительных органов.
На мужчину завели уголовное дело, а затем арестовали.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу"
– краевой СК