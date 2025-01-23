Вестник Кавказа

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае продолжается расследование уголовное дело в отношении мужчины, который едва не убил супружескую пару в Сочи. Случай произошел прошлой осенью в Лазаревском районе.

В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, переехавшего своих дачных соседей на машине. Об этом сказано в сообщении СУ СКР России по Краснодарскому краю.

Случай произошел в сентябре предыдущего года.

Следствие установило, что в садовом товариществе в Лазаревском районе супружеская пара попросила своего 35-летнего соседа из Тольятти, находившегося на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, потише слушать музыку. Эта просьба не понравилась мужчине. Он сел в свою машину и наехал на ней на супругов, в результате чего те получили различные травмы.

Предотвратить убийство помешали другие жители садового товарищества и сотрудники правоохранительных органов.

На мужчину завели уголовное дело, а затем арестовали.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу"

– краевой СК

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