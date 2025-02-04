Мужчина заплатит штраф за перевозку енотов на крыше машины в Сочи

В Сочи оштрафовали местного жителя за неправильную перевозку енотов. Он вез их на крыше автомобиля.

Жителю Сочи предстоит заплатить штраф за нарушение правил перевозки грузов. Об этом рассказали в УВД города.

"Водителя, перевозившего енотов на крыше своего автомобиля, привлекли к административной ответственности сотрудники госавтоинспекции в Сочи"

– представитель УВД

По словам водителя, отвезти двух енотов его попросил знакомый. Он объяснил, что посадил животных на крышу, поскольку опасался, что они могут испортить ему салон. Сотрудники ГАИ оштрафовали мужчину на 500 рублей, передает "Интерфакс".

Видео перевозки енотов распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как два енота держатся друг за друга во время поездки.