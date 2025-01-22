Вестник Кавказа

В Сочи у пассажирки нашли контрабандных украшений на 56 млн рублей

В Сочи у пассажирки нашли контрабандных украшений на 56 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У россиянки, прибывшей из Стамбула в Сочи, нашли незадекларированных украшений на 56 млн рублей. Ценный груз женщина везла в нательной поясной сумке.

В аэропорту Сочи у пассажирки, прилетевшей из Стамбула, таможенники совместно с УФСБ РР по Краснодарскому краю изъяли крупную партию ювелирных изделий, которые женщина везла незаконно.

В "зеленом" коридоре 66-летняя россиянка заявила, что у нее нет предметов, подлежащих декларированию. Затем в ее сумке были найдены золотой браслет и комплект украшений, а металлодетектор показал, что под верхней одеждой путешественница прячет поясной бандаж с нашитыми карманами, эта сумка оказалась полна дорогих ювелирных украшений.

Общий вес контрабанды составил 6,5 кг, женщина везла около 1600 ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Часть украшений имеет гравировку Cartier или BVLGARI. По оценкам экспертов, партия контрабанды стоит порядка 56 млн рублей.

Женщина сообщила, что ценный груз везла по просьбе знакомой, планировалось что она передаст украшения в Сочи неизвестному.

По факту возбуждено уголовное дело.

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