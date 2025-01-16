Вестник Кавказа

Килограммовые золотые цепи обнаружили таможенники в аэропорту Грозного

Килограммовые золотые цепи обнаружили таможенники в аэропорту Грозного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грозненская таможня нашла у двух женщин в аэропорту килограммовые цепи из золота. Их стоимость составляет почти два десятка миллионов рублей.

В аэропорту Грозного обнаружили у двух женщин цепи из золота общей стоимостью 19 млн рублей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

"Сотрудники Чеченского таможенного поста выявили у двух пассажирок, вылетавших в Турцию, массивные золотые цепи на 19 млн рублей. Килограммовые изделия женщины надели на шею и спрятали под одеждой"

– пресс-служба ФТС

Контрабанду удалось вычислить благодаря металлодетектору. При этом женщины свою вину не признали, подчеркнув, что это их украшения.

"По внешнему виду товара установлено, что цепи не являются ювелирными изделиями, а представляют собой переплавленное золото. Товар изъят. Экспертиза определила, что на 99,5% цепи выполнены из золота 999-й пробы"

– ФТС России

Заведено уголовное дело. Женщинам грозит штраф в размере 1 млн рублей или 5-летнее лишение свободы.

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