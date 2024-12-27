Вестник Кавказа

Директора спиртзавода подозревают в неуплате почти 200 млн рублей налогов на Ставрополье

Директора спиртзавода подозревают в неуплате почти 200 млн рублей налогов на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье может сесть в тюрьму мужчина, занимавший должность гендиректора одного из местных спиртзаводов. Мужчина скрывал от налоговой почти две сотни миллионов рублей.

Гендиректора спиртзавода в Минеральных Водах будут судить за уклонение от уплаты налогов. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие полагает, что в 2017, 2018 и 2019 годах предприятие не выплачивало НДС, налог на прибыль и акциз. Итоговая сумма долга достигает 186 млн рублей.

"В целях обеспечения исполнения приговора на имущество и денежные средства на расчетных счетах обвиняемого наложен арест"

– СУСК

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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