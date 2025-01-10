Экс-главбуху санаторного комплекса Минобороны вынесли приговор на Ставрополье

Суд назначил наказание мужчине, занимавшему должность главбуха в санаторном комплексе на Ставрополье. Используя свое служебное положение, он обманом получил крупную денежную сумму.
В Ставропольском крае приговорили бывшего главного бухгалтера санаторного комплекса Минобороны России к трехлетнему лишению свободы условно. Об этом рассказали в краевом УФСБ.
Мужчина был признан виновным в мошенничестве, которое совершено с использованием служебного положения.
"Фигурант обманом получал деньги в крупном размере от предпринимателя за мнимое оказание содействия в размещении коммерческой рекламы на территории санатория"
– УФСБ