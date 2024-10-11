Вестник Кавказа

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Еще пятерых участков погромов в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд вынес приговор Джамалу Гаджиеву, Вагабу Гаджиеву, Вадиму Гаджиеву, Нажмутдину Гаджиеву и Алибеку Гаджиеву. Все они получили от 7 до 8 лет тюремного заключения.

Было доказано, что 29 октября 2023 года осужденные участвовали в беспорядках в аэропорту "Уйташ". Сумма ущерба составила около 24 млн рублей.

Отмечается, что мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Стоит добавить, что ранее фигурантам дела о беспорядках в воздушной гавани дали крупные наказания. 37 подсудимых признаны виновными по семи делам.

Кроме того, в розыске находятся семь фигурантов, среди них три организатора беспорядков.

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