Вестник Кавказа

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Краснодарском крае вынес приговор по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. Восемь человек получили тюремные сроки.

На Кубани вынесли вердикт по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Согласно решению суда, восемь человек следующие 7 или 8 лет проведут в колонии, поведали в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Отметим, что погромы в аэропорту Махачкалы произошли в октябре прошлого года. Разгоряченная известием о прибытии рейса из Израиля толпа устроила погром на территории аэровокзала, причинив ущерб на десятки миллионов рублей.

Пассажиры самолета не пострадали. Погромщики же не только нанесли ущерб имуществу аэропорта, но также оказали сопротивление силовикам, которые пытались усмирить протестующих. 

Ранее суд вынес приговор еще шестерым обвиняемым в погромах. Мужчины получили тюремные сроки.

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