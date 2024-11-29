Вестник Кавказа

Махачкала отказалась от салюта в новогоднюю ночь

Махачкала отказалась от салюта в новогоднюю ночь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый год в Махачкале решили встретить без праздничного фейерверка. Ранее аналогичное решение было принято еще в двух городах Дагестана.

Столица Дагестана встретит 2025 год без салюта, такое решение приняло городское руководство.

"Администрация Махачкалы отказывается от новогодних салютов (...) Новогодняя конструкция елки в Махачкале останется прежней, немного спустится светодиодный "шатер"… появятся яркие инсталляции"

– мэр Юсуп Умавов

Детские праздничные мероприятия будут проходить возле главной елки Махачкалы с 25 декабря, уточнил градоначальник.

Также салюты исключили из новогодней программы в Дербенте и Буйнакске.

Отметим, что в прошлом году в дагестанской столице также не было салюта в новогоднюю ночь.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест по делу о мошенничестве

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест по делу о мошенничестве

Муж и жена из Дагестана нанесли многомиллионный ущерб маркетплейсам

Муж и жена из Дагестана нанесли многомиллионный ущерб маркетплейсам

Новые автобусы прибыли в Дагестан

Новые автобусы прибыли в Дагестан

Более 380 объектов планируется снести в Махачкале

Более 380 объектов планируется снести в Махачкале

Пенную маршрутку заметили в Махачкале

Пенную маршрутку заметили в Махачкале

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

&quot;Динамо&quot; разошлось миром с &quot;Факелом&quot; в Махачкале

"Динамо" разошлось миром с "Факелом" в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы