Махачкала отказалась от салюта в новогоднюю ночь

Новый год в Махачкале решили встретить без праздничного фейерверка. Ранее аналогичное решение было принято еще в двух городах Дагестана.

Столица Дагестана встретит 2025 год без салюта, такое решение приняло городское руководство.

"Администрация Махачкалы отказывается от новогодних салютов (...) Новогодняя конструкция елки в Махачкале останется прежней, немного спустится светодиодный "шатер"… появятся яркие инсталляции"

– мэр Юсуп Умавов

Детские праздничные мероприятия будут проходить возле главной елки Махачкалы с 25 декабря, уточнил градоначальник.

Также салюты исключили из новогодней программы в Дербенте и Буйнакске.

Отметим, что в прошлом году в дагестанской столице также не было салюта в новогоднюю ночь.