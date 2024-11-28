Еще один город в Дагестане отказался от новогодних гуляний

Власти Буйнакска решили отказаться от масштабных мероприятий по случаю Нового года. Ранее такое решение приняло руководство Дербента.

Мэр дагестанского Буйнакска Махач Абдулмуслимов в своем телеграм-канале сообщил, что в городе не будут проводиться праздничные гуляния по случаю Нового года.

Он отметил, что все сэкономленные средства будут потрачены на поддержку военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а также их семей.

При этом градоначальник подчеркнул, что, несмотря на сокращение расходов и отказ от масштабных мероприятий, на площади Буйнакска будет установлена елка.

Ранее такое решение приняло руководство Дербента. Как сказал мэр Ахмед Кулиев, в городе не будет фейерверков, массовых концертов и 42-метровой елки.