Вестник Кавказа

Дербент отказался от новогодних гуляний

Дербент отказался от новогодних гуляний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте не будет массовых концертов и большой елки на Новый год. Власти решили потратить деньги на поддержку семей участников спецоперации.

Дербентский глава Ахмед Кулиев сообщил, что в городе не будет массовых гуляний по случаю Нового года. Власти также отказались от фейерверков и установки 42-метровой елки.

При этом мэр отметил, что в Дербенте для создания новогодней атмосферы планируется поставить несколько стандартных елок и организовать небольшие праздничные мероприятия.

Кулиев подчеркнул, что все сэкономленные средства будут направлены на поддержку семей участников специальной военной операции.

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