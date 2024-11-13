Дербент отказался от новогодних гуляний

В Дербенте не будет массовых концертов и большой елки на Новый год. Власти решили потратить деньги на поддержку семей участников спецоперации.

Дербентский глава Ахмед Кулиев сообщил, что в городе не будет массовых гуляний по случаю Нового года. Власти также отказались от фейерверков и установки 42-метровой елки.

При этом мэр отметил, что в Дербенте для создания новогодней атмосферы планируется поставить несколько стандартных елок и организовать небольшие праздничные мероприятия.

Кулиев подчеркнул, что все сэкономленные средства будут направлены на поддержку семей участников специальной военной операции.