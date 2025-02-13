Свет вернулся в Каспийск и Махачкалу

Специалисты сумели устранить последствия аварии на электросетях в Дагестане. Свет вернулся ко всем, у кого он ранее отключился, – а это несколько десятков тысяч абонентов.

Электричество снова заработало у всех жителей Дагестана после массового обесточивания, рассказали в Минэнерго Дагестана.

Свет пропадал у части населения Каспийска, а также пригорода столицы республики Махачкалы.

"Все потребители обеспечены электроэнергией по постоянной схеме"

– Минэнерго РД

Электроэнергия перестала поступать в дома жителей Каспийска и Махачкалы сегодня утром, примерно в половину десятого. Авария случилась из-за технологических неполадок на высоковольтной линии. Число отключенных абонентов составило около 40 тыс человек.