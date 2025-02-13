Вестник Кавказа

Махачкалинцы стали чаще пользоваться зарядками для электромобилей

Махачкалинцы стали чаще пользоваться зарядками для электромобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Использование зарядок для электромобилей возросло в Махачкале. Лидером по использованию в декабре 2024 года стала Москва.

Популярность электромобилей в России изучили в Центре аналитики и исследований AdTech при МТС. Стало известно, что зимой махачкалинцы нарастили использование электрозаправок.

По данным на декабрь 2024 года в рейтинге использования зарядок дагестанская столица поднялась с 7 на 5 строчку. В пятерку также вошли Краснодар (3 место) и Сочи (4-е).

Лидером по использованию зарядок для электромобилей стала Москва. Второе место в списке занял Санкт-Петербург.

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