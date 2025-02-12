Вестник Кавказа

Маршрутка с пассажирами горела в Махачкале

пожар в маршрутке
© Фото: Telegram-канал администрации Махачкалы
В столице Дагестана потушили пожар, вспыхнувший во вторник вечером в маршрутке, которая выполняла плановый рейс. В результате ЧП не пострадал ни один человек.

Во вторник, 18 февраля, в Махачкале произошел пожар в маршрутке с пассажирами. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул под капотом транспортного средства. На место происшествия прибыли пожарные, которые успешно ликвидировали возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего пока не сообщаются.

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