Пожар уничтожил коттедж у моря и частный дом в Дагестане

В Дагестане за сутки произошла два пожара. В селе Зубутли-Миатли сгорел частный дом. В Избербаше на пляже вспыхнул двухэтажный коттедж.

Сразу 14 возгораний вспыхнули в Дагестане за прошедшие сутки. Среди них 3 случая горения травы, 9 – горения отходов и 2 техногенных пожара, пишет пресс-служба МВД республики.

В ведомстве заявили, что в одном из частных домов в селе Зубутли-Миатли Кизилюртовского района вспыхнул огонь на площади 200 кв м. Пожар был уничтожен, пострадавших нет.

Кроме того, еще одно возгорание в помещении случилось в Избербаше – в коттедже на площади 108 кв м на пляже "Райский пляж". Здесь также не нашли пострадавших.