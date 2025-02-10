Вестник Кавказа

Новым туркомплексом обзаведется Дагестан

Вещи у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дахадаевском районе создадут новый туристический комплекс. Сейчас в дагестанском муниципалитете активно развивается туристическая отрасль.

Руководитель Дахадаевского района Дагестана Магомед Абдулкадиров рассказал, когда там возведут новый туристический комплекс.

Чиновник отметил, что строительство нового модернизированного комплекса будет завершено к середине текущего года. В него войдут гостевые дома, ресторан, а также отель.

Абдулкадиров подчеркнул, что в настоящее время на территории Дахадаевского района активно развивается туристическое направление.

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