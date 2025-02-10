В Махачкале одобрили строительство гостиницы около аэропорта

Новая гостиница появится около аэропорта дагестанской столицы. Ее строительство одобрено после экспертизы.

Проект строительство гостиницы на 150 мест около аэропорта Махачкалы получил одобрение после проведенной экспертизы, согласно данным из Единого реестра заключений.

Строительством гостиницы займется компания "Гостиница Патриот". Она была зарегистрирована два года назад в Дербенте.

Руководство воздушной гавани столицы Дагестана ранее подчеркнуло, что новая гостиница позволит улучшить условия размещения для туристов и развить сферу гостеприимства.