Вестник Кавказа

Новые знания на курсах получили тысячи кабардино-балкарских энергетиков

Новые знания на курсах получили тысячи кабардино-балкарских энергетиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большинство энергетиков Кабардино-Балкарии прошли курсы переобучения и освоили новые методики ремонта ЛЭП, эксплуатации оборудования и энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В минувшем 2024 году филиал "Россетей Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" организовал курсы переподготовки большинства энергетиков компании в Москве, Петербурге, Ессентуках, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

"1974 специалиста филиала прошли курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации – на это было направлено более 7,7 млн рублей. Непрерывное обучение персонала - важное направление кадровой и социальной политики, позволяющее повысить уровень знаний и компетенций"

- директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" Резуан Загаштоков

Специалисты компании получили в институтах повышения квалификации массу новых знаний и приобрели навыки в современных методиках ремонта ЛЭП, эксплуатации энергетических устройств и современных систем учета электроэнергии, передает ТАСС.

Важные сведения они получили и по энергосбережению, и по повышению энергоэффективности вверенных им объектов, и по современной методике оказания первой медпомощи, вопросам охраны труда и соблюдению правил пожарной безопасности на объектах электроэнергетики.

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