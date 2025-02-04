Новые знания на курсах получили тысячи кабардино-балкарских энергетиков

В минувшем 2024 году филиал "Россетей Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" организовал курсы переподготовки большинства энергетиков компании в Москве, Петербурге, Ессентуках, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
"1974 специалиста филиала прошли курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации – на это было направлено более 7,7 млн рублей. Непрерывное обучение персонала - важное направление кадровой и социальной политики, позволяющее повысить уровень знаний и компетенций"
- директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" Резуан Загаштоков
Специалисты компании получили в институтах повышения квалификации массу новых знаний и приобрели навыки в современных методиках ремонта ЛЭП, эксплуатации энергетических устройств и современных систем учета электроэнергии, передает ТАСС.
Важные сведения они получили и по энергосбережению, и по повышению энергоэффективности вверенных им объектов, и по современной методике оказания первой медпомощи, вопросам охраны труда и соблюдению правил пожарной безопасности на объектах электроэнергетики.