"Крымэнерго" оставило без света часть жителей Евпатории и Джанкоя

Из-за неполадок в сетях "Крымэнерго" сегодня утром в Евпатории и Джанкойском районе Крыма более девяти тысяч человек остались без электричества, энергетики уже работают над устранением энергетической аварии.

Сегодня утром в Крыму из-за технических нарушений в сетях поставщика электроэнергии – государственного предприятия "Крымэнерго" – в двух районах полуострова отключились подстанции и точки поставок электроэнергии, сообщил в своем аккаунте в Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"Произошло отключение абонентов в Джанкойском районе (Джанкой и с.Изумрудное) и населенных пунктах городского округа Евпатория (пгт.Заозерное и с.Уютное)"

- Владимир Воронкин

Всего строя вышли 54 трансформаторные подстанции и свыше четырех тысяч точек поставок, обеспечивающих электричество для 9323 человек, отметил замминистра.

Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок – они занимаются восстановлением работоспособности сетей, сколько времени займет устранение аварии, пока неизвестно, добавил Воронкин.