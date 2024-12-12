"Крымэнерго" оставило без света часть жителей Евпатории и Джанкоя

Сегодня утром в Крыму из-за технических нарушений в сетях поставщика электроэнергии – государственного предприятия "Крымэнерго" – в двух районах полуострова отключились подстанции и точки поставок электроэнергии, сообщил в своем аккаунте в Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"Произошло отключение абонентов в Джанкойском районе (Джанкой и с.Изумрудное) и населенных пунктах городского округа Евпатория (пгт.Заозерное и с.Уютное)"
- Владимир Воронкин
Всего строя вышли 54 трансформаторные подстанции и свыше четырех тысяч точек поставок, обеспечивающих электричество для 9323 человек, отметил замминистра.
Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок – они занимаются восстановлением работоспособности сетей, сколько времени займет устранение аварии, пока неизвестно, добавил Воронкин.