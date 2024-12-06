Почему нет света в Абхазии? Энергокризис: причины и график отключений

Ситуация с энергоснабжением в Абхазии ухудшается. Света нет все чаще, график отключений становится жестче. Расскажем об обстановке в 2024, причинах энергокризиса и о том, сколько Абхазия платит за электричество из России.

Энергокризис в Абхазии продолжается. По текущему графику в дневное время электричество подается чуть менее чем на 3 часа, ночью свет есть с девяти вечера до семи часов утра. Однако энергосети не выдерживают постоянных включений и отключений, происходят аварии, из-за которых также отключается электричество. Кроме того, власти Абхазии с трудом изыскивают средства на оплату электроэнергии из России. Уже около недели ведется речь о введении режима ЧС в энергосистеме Абхазии.

Как развивался энергокризис в Абхазии и почему республика, вместе с жителями и туристами, рискует оказаться в темноте?

Проблемы с Джварским водохранилищем на ИнгурГЭС

Абхазия получает часть энергии в результате перетока из России, еще часть – от Ингурской ГЭС, которая расположена на территории Абхазии и Грузии. Как рассказал еще в конце августа генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, уровень воды в Джварском водохранилище значительно упал и находится ниже, чем год назад, из-за аварии на плотине и пожаре на трансформаторе ГЭС. Для сохранения уровня воды руководство станции решило уменьшить выработку электроэнергии.

В итоге, по словам Джинджолия, в 2024 году энергодефицит прогнозируется на уровне около 200 млн кВт·ч. Гендиректор компании призвал экономить свет, чтобы сократить дефицит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отключения света в Абхазии 2024

Тем не менее, к середине октября стало ясно, что отключений не избежать. 17 октября Джинджолия анонсировал ежедневные веерные отключения с 1 ноября. По словам главы "Черноморэнерго", света не будет каждый день в течение четырех часов.

С ноября же, отметил он, Абхазия начнет получать энергию по перетоку из России.

Как и было обещано, с первого ноября по республике начались отключения. Свет отсутствовал везде по два часа днем и два часа в ночное время ежедневно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такой график продержался вплоть до 7 декабря, за исключением нескольких дней (с 13-го по 15-е) в середине ноября. Тогда уровень воды в Джварском водохранилище упал до критического. Во избежание остановки Ингурской ГЭС выработка энергии сократилась, и жители восточной части Абхазии, от границы с Грузией (по реке Ингур) до центра Сухума, стали проводить без света днем не два, а три часа.

К 16 ноября уровень воды в водохранилище в целом вернулся к норме, и отключения снова стали составлять четыре, а не пять часов.

Отставка президента и смена правительства Абхазии

Вскоре к кризису энергетическому добавился политический. Обсуждение в парламенте законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией привело к акциям протеста оппозиции, которой удалось захватить правительственные здания. В итоге 19 ноября президент Аслан Бжания подал в отставку, и.о. главы государства стал Бадра Гунба. Теперь уже ему и его правительству под руководством и.о. премьера Валерия Бганбы предстояло разрешать проблемы энергодефицита, а также оплаты поставок российского электричества, средства на которое, как регулярно отчитывались власти Абхазии, каждый раз, а точнее каждую неделю, находились с большим трудом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предысторию финансовой стороны вопроса описал 4 декабря и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, в 2016-2024 годах из федерального бюджета РФ было получено свыше 10,5 млрд рублей на оплату перетока электроэнергии в Абхазию, передает Spurnik. В этот период, несмотря на постоянный энергодефицит, расходы на оплату перетока не включались в бюджет Абхазии.

"Связано это было с тем, что каждый год руководству республики удавалось договариваться с российской стороной путем принятия различных политических решений. Чаще всего переток мы оплачивали за счет инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, или принимались те или иные решения правительством Российской Федерации, и переток оплачивался из бюджета Российской Федерации напрямую"

– Нанба

Режим ЧС в энергосистеме Абхазии

К началу декабря уровень воды в Джварском водохранилище снова упал до критической отметки. Уже 4 декабря Бганба заявил, что власти рассматривают возможность ввести режим ЧС в энергосистеме республики.

В тот же день стало известно, что Абхазия может быть частично обесточена, так как ИнгурГЭС грозит аварийное отключение. На этом фоне Абхазия нарастила переток из России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В целом за ноябрь Абхазия закупила у России 107 млн кВт•ч электроэнергии. На 4 декабря российской стороне было перечислено 160 млн рублей, что составляет значительную часть общей суммы, но не покрывает ее целиком.

При этом поставки энергии из России остаются критически важными для Абхазии. Как предупредил Джинджолия 5 декабря, если переток из России остановится и электричество будет поступать только от ИнгурГЭС, то энергия в Абхазии будет подаваться только семь или максимум восемь часов в сутки. Позже Нанба назвал еще более угрожающую цифру – шесть часов в сутки.

В последние несколько дней ситуация в энергоснабжении Абхазии продолжает ухудшаться.

С 7 декабря света на всей территории Абхазии нет в течение в общей сложности шести часов в сутки (в три приема).

С 9 декабря свет днем подают на 4 часа 40 минут (ночью электричество есть без ограничений с 21.00 до 7.00).

11 декабря СМИ сообщили об аварийной остановке ИнгурГЭС и прекращении энергоснабжения всей Абхазии.

С 11 декабря действует новый график: днем свет будут включать меньше чем на 3 часа, а ночью, с 21.00 до 7.00, электричество будет.

На данный момент днем Абхазия получает свет от ИнгурГЭС, ночью – закупает переток у России по сниженному, относительно дневного, тарифу. Как рассказал глава управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба, в сутки ночной переток обходится в 8-10 млн рублей, такое же количество энергии днем стоило бы 30 млн рублей.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

На фоне сложной ситуации власти республики рекомендовали детсадам, школам и колледжам с 11 по 17 декабря организовать удаленное обучение.

Почему разразился энергокризис в Абхазии в 2024 году?

Ситуация с традиционным для Абхазии энергодефицитом серьезно усугубилась в 2024 году.

С сентября РФ остановила выплаты Абхазии на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям, силовикам и медикам. Кроме того, тогда же стало известно, что осенью и зимой Россия будет поставлять Абхазии электричество по коммерческой, то есть более высокой, чем раньше, цене.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для возвращения выплат и прежнего тарифа от властей Абхазии ждут в том числе ратификации ранее подписанных Москвой и Сухумом соглашений, в том числе соглашения об инвестициях, обсуждение которого привело к отставке президента.

Проблемы энергосетей Абхазии

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