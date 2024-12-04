Абхазия полностью осталась без электричества из-за аварии

Аварийное отключение Ингурской ГЭС полностью лишило Абхазию электричества. Она перестала работать из-за крайне низкого уровня воды.
Вся территория Абхазии погрузилась в темноту после аварии на Ингурской ГЭС, передали в «Черноморэнерго».
Оказалось, что Ингурская ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.
Власти Абхазии ввели новый график подачи электричества днем: свет будут включать примерно на 3 часа.
«Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час»
- «Черноморэнерго»
Ночью он останется неизменным: свет будет подаваться с 21:00 по 07:00. Тем не менее, местных жителей просят экономить электричество.