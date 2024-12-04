Вестник Кавказа

Абхазия полностью осталась без электричества из-за аварии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аварийное отключение Ингурской ГЭС полностью лишило Абхазию электричества. Она перестала работать из-за крайне низкого уровня воды.

Вся территория Абхазии погрузилась в темноту после аварии на Ингурской ГЭС, передали в «Черноморэнерго».

Оказалось, что Ингурская ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.

Власти Абхазии ввели новый график подачи электричества днем: свет будут включать примерно на 3 часа.

«Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час»

- «Черноморэнерго»

Ночью он останется неизменным: свет будет подаваться с 21:00 по 07:00. Тем не менее, местных жителей просят экономить электричество.

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