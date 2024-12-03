Аварии со светом: сети не выдерживают в Абхазии

Электросети Абхазии в последние дни испытывают серьезную нагрузку из-за постоянных включений и отключений и далеко не всегда выдерживают ее: в республике участились отключения света из-за аварий.

Жителям и гостям Абхазии приходится терпеть отключения электричества, которые происходят не только по графику, но и экстренно, вне связи с запланированными перебоями, рассказали в "Черноморэнерго".

В компании уточнили, что регулярное включение и выключение подачи электричества плохо отражаются на и без того изношенных электросетях и оборудовании, так что они часто выходят из строя, возникают аварии, и люди остаются без света, передает Sputnik.

В "Черноморэнерго" заверили, что группы электриков, устраняющие аварии, действуют круглосуточно.

Напомним, со вчерашнего дня на территории всей Абхазии действует новый график отключений. Ночью, с девяти вечера до семи утра, электричество подается без ограничений. В остальное время его включают только два раза, на 2 часа 20 минут каждый раз, то есть менее чем на 5 часов.